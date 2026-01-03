Çanakkale Boğazı'nda Lodos Nedeniyle Sefer İptalleri - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Lodos Nedeniyle Sefer İptalleri

03.01.2026 21:16
Çanakkale Boğazı'ndaki lodos, bazı deniz seferlerini etkiledi. Transit geçişler kapalı.

Çanakkale Boğazı'nda şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00'deki ve 05.00'deki, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00'deki ve 04.00'deki seferler iptal edildi.

Diğer hatlarda aksama bulunmazken, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

Boğaz, saat 12.20'den bu yana transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı tutuluyor.

Kaynak: AA

