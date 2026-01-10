Çanakkale Boğazı'nda Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 7 metrelik teknenin makineleri, Eceabat önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 1 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.
