Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Ulaşıma Sis Engeli

Çanakkale Boğazı'nda Ulaşıma Sis Engeli

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda Ulaşıma Sis Engeli, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizden yapılan uyarıda, Boğaz'ın saat 09.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Sabah, Çanakkale Boğazı, Güncel
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