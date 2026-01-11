Çanakkale Boğazı\'ndaki Gemi Trafigi Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak dün saat 12.45 sıralarında kapatılmıştı. Çanakkale Boğazı'nda hava şartlarının iyileşmesiyle beraber saat 08.50 itibariyle çift yönlü gemi trafiğine açıldı. - ÇANAKKALE