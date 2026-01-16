Çanakkale\'de Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda içinde 3 kişinin bulunduğu motor arızası yaparak sürüklenen özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
