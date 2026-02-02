Çanakkale'de Eşini Öldüren Zanlının Mesajları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Çanakkale'de Eşini Öldüren Zanlının Mesajları Ortaya Çıktı

02.02.2026 11:25
Uğur Zan'ın boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i öldürmeden önce kardeşiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) tek kurşunla sokak ortasında öldüren cinayet zanlısı Uğur Zan'ın (34) cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda G.M.'nin Uğuz Zan'a "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün kadına şiddet bile ne kadar ceza" dediği ortaya çıktı.

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, dava süreci Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Zanlının cinayetten 4 gün önce kardeşiyle mesajları ortaya çıktı

Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde tutuklu yargılanmasına devam eden zanlı Uğur Zan'ın kardeşi G.M. ile cinayetten 4 gün önce mesajlaştıkları ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda G.M.'nin Uğuz Zan'a "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün kadına şiddet bile ne kadar ceza" dediği ortaya çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.