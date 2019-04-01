Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

Çanakkale'de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

37 dakika önce

ÇANAKKALE'de, evinin önünden husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Halil Göçmen (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Çanakkale'de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'de, evinin önünden husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Halil Göçmen (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerinde meydana geldi. Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen, işten eve geldiği sırada, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi silahlı saldırıya uğradı.

Göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Halil Göçmen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Gömen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:18 Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem! Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O iller Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 23:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]