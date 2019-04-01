Çanakkale'de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
37 dakika önce
ÇANAKKALE'de, evinin önünden husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Halil Göçmen (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
ÇANAKKALE'de, evinin önünden husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Halil Göçmen (38), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi
Tuğsavul Caddesi üzerinde meydana geldi. Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen, işten eve geldiği sırada, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen kimliği belirsiz kişi silahlı saldırıya uğradı.
Göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Halil Göçmen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Gömen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:18 Kaynak: DHA
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