Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde bulunan eski mezarlık mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi elde edildi. Belirtilen bölgeden bir aracın şüpheli bir şekilde uzaklaştığı görülmesi üzerine, yapılan takip sonucu bahse konu araç, içerisinde bulunan A.M., H.Ç., A.Y. ve F.A. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet üzerinde eski yazılar bulunan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sarı renkli yüzük, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.



Gelibolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheliler ise ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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