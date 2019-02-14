Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

56 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde bulunan eski mezarlık mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi elde edildi. Belirtilen bölgeden bir aracın şüpheli bir şekilde uzaklaştığı görülmesi üzerine, yapılan takip sonucu bahse konu araç, içerisinde bulunan A.M., H.Ç., A.Y. ve F.A. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet üzerinde eski yazılar bulunan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sarı renkli yüzük, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.

Gelibolu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheliler ise ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Jandarma, Gelibolu, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]