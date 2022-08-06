Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika
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Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı

06.08.2022 14:17

Çanakkale'de kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Serap-Muzaffer Özdemir çifti yaşamını yitirdi, 3'ü çocukları olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı. Çiftin, çocuklarını plaja götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Saat 11.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu- Keşan yolu Kavakköy kavşağında meydana gelen feci kazada, Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muzaffer Özdemir yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ VE EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı.

Güle oynaya plaja gidiyorlardı! Feci kaza, 3 evladı öksüz bıraktı

ÇOCUKLARINI PLAJA GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Serap-Muzaffer Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güle oynaya plaja gidiyorlardı! Feci kaza, 3 evladı öksüz bıraktı
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Kaynak: DHA

Muzaffer Özdemir, Gelibolu, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika
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