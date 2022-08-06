Bu kez zam değil indirim protestosu! Onlarca kişi yolu kapattı, ekipler müdahale etti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir 'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi. Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı.

Kaynak: DHA

Muzaffer Özdemir, Gelibolu, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı - Son Dakika

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