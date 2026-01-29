Çanakkale'de Motosiklet Yasağı - Son Dakika
Çanakkale'de Motosiklet Yasağı

29.01.2026 20:59
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelere yasak getirildi.

Çanakkale'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 20.00 itibariyle yasaklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibariyle trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: DHA

