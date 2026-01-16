Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu kanadından yaralanan şahin tedavi altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki'nin Umurbey beldesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan şahini tedaviye aldı.
Şahinin gerekli tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yaralı Şahin Kurtarıldı - Son Dakika
