Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

02.08.2022 17:26

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bozcaada'da Göztepe ve Çayır mevkilerinde kalan bölgede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Makilik alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangına Bozcaada ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra adada sulama ekipmanı olan vatandaşlar da destek verdi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme faaliyetlerinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, özellikle bu sezonda yangına karşı hassasiyetin en üst seviyede tutulması tavsiyesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını
Kaynak: AA

Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement