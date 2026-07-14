Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi
14.07.2026 20:53
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında  Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TAMAMI İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylelikle gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.

Güner, emniyetteki ifadesinde, "Mal varlığım belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Kripto hesabım yoktur" demişti. Güner, geçimini, belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağladığını ve ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira geliri olduğunu ifade ederek, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" şeklinde kendini savundu.

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Son Dakika Hüseyin Can Güner Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Tatil bu CHP lilere pahalı ya patlıyor dönüşte çok kötü silkeliyorlar adamı 0 0 Yanıtla
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