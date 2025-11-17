Çankaya Belediyesi'nden Kızılay'da Bakım ve Yenileme Çalışmaları

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokaklarda bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan geniş alanda ise asfalt bakım, boyama, peyzaj yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediyesi, Kızılay'da bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan geniş alanda asfalt bakım ve boyama, peyzaj yenileme ile temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Günlük iş ve yaya trafiğini engellemeden haftasonu ve gece saatlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Karanfil Sokak'ta yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve asfalt bakım çalışmalarını tamamladı.

"Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık"

Bakım ve yenileme çalışması öncesinde bölge esnafı ile bir araya geldiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yenileme çalışması öncesinde Kızılay'daki esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık. Hemen sonrasında da temizlik, bakım ve yenileme çalışmalarımızı başlattık. Hem esnafımızı hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımızı daha temiz ve daha renkli bir kent merkezi ile karşılayacağız" dedi.