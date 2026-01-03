Çankaya'da Kayıp Genç Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
Çankaya'da Kayıp Genç Araçta Ölü Bulundu

Çankaya'da Kayıp Genç Araçta Ölü Bulundu
03.01.2026 20:20
5 gündür kayıp olan Bahri Göçer, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir şahıs aracının içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer (24) isimli bir şahıs 5 gün önce 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araç ile evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine aile kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bugün akşam saatlerinde Bahri Göçer 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Olay yeri çok sayıda polis ekibi ve Bahri Göçer'in ailesi geldi. Cenaze otopsi işlemi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

