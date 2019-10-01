Son Dakika Haberleri: Çankaya GESK 9 puan fark attı
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Çankaya GESK 9 puan fark attı

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Çankaya GESK 9 puan fark attı, System.String[]

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda 3-0'lık galibiyet elde eden Kulüp, en yakın rakibine 9 puan fark atmış oldu.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi sezonunun ikinci yarısı ilk maçında, Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaştı. Sezon boyunca girdiği 8 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Kulüp, bu yıl da şampiyon olmayı hedefliyor. En yakın rakibi Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü Ömür Mercan (2) ve Emrah Öcal'ın (1) golleriyle geçen Çankaya Belediyesi temsilcisi, 9 puan farkla şampiyonluğa adım adım ilerliyor.


Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) futbol deplasmanlı Süper 1. Liginde 6 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olan 7. yılında da ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kalan 6 karşılaşmasında Ankara'da mücadele verecek. Sezonun Kasım ayı ortasında tamamlanacağını kaydeden Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başarımızın ardında bizi her kulvarda destekleyen Çankaya Belediyemizi bu sezon da gururlandıracağız" dedi. - ANKARA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çankaya Belediyesi, Yıldırım, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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