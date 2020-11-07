Çankaya zabıtasından 50 bin denetim - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, 10 ayda işletmelere, pazaryerlerine, seyyar satıcılara, inşaat ve hafriyat işi yapanlara yönelik 50 bin denetim gerçekleştirdi.

Çankaya Zabıtası, sadece Çankayalıların değil merkezi bir ilçe olması ve gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulması dolayısıyla tüm Ankaralıların refah ve huzuru için gece gündüz denetim yapıyor. Talep ve şikayetleri de değerlendiren Belediye zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen inşaat, tadilat, gürültü, çöp, sokak hayvanı, atık toplayıcıları ve seyyar satıcılarla ilgili 15 bin 689 şikayeti belediyenin ilgili birimleri ile hareket ederek çözüme kavuşturdu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in önemle üzerinde durduğu haksız rekabet konusunda da seyyar satışa izin vermeyen Çankaya Zabıtası, 10 ayda 897 seyyar satış faaliyetine son verdi.

Zabıta ekipleri, 2020 yılının 10 ayında gerçekleştirdikleri pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuru yemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde 28 bin 122, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 21 bin 75 denetim işlemi yaptı.

Çankaya Belediyesinin zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Çankaya Zabıtası, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki denetimler kapsamında, AVM, otel ve şehir içindeki iş yerlerini, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Hıfzıssıhha personeli ile birlikte denetliyor. Denetimlerde işyeri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, emniyet güçleri ile birlikte taksiler ve park alanlarında da korona virüs önlemlerine yönelik denetim yapıyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarının uygulaması konularında kontroller yapılıyor.

Vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurarak şikayet ve taleplerini bildirebiliyorlar. - ANKARA