Çankırı\'da Apartman Bacasında Yangın

Çankırı'da bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Olay, Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak binanın çatısına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI