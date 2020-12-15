Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza - Son Dakika

Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza
15.12.2020 12:34
ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 32 bin lira ceza uygulandı.
ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 32 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümerdiğin Mahallesi'ndeki H.K. ve E.K.'ya ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında evde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden 21 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca H.K. ve E.K.'ya, 'kumar için yer ve imkan sağlamaktan' adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 9 kişiye ise 5326 sayılı kanuna muhalefetten 11 bin 25 TL para cezası olmak üzere toplamda 32 bin 25 TL para cezası kesildi. 14 kişi, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, 16 adet iskambil kağıdına el konuldu.
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