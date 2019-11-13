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Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı

6 saat önce

Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.

Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı, System.String[]

Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.

Raşit Bal idaresindeki 01 Y 6566 plakalı kamyon, Çankırı- Kastamonu kara yolu İstasyon Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Satılmış Akbaş yönetimindeki 18 AK 067 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

Kazanın farkına varmayan kamyon sürücüsü ise Çankırı Lisesi kavşağında polis ekiplerince durduruldu.

Kazada 4 araçta hasar meydana geldi.

Kastamonu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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