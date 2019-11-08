Son Dakika Haberleri: Çankırılı çocuklardan lösemili arkadaşları yararına kermes
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Çankırılı çocuklardan lösemili arkadaşları yararına kermes

7 saat önce

Çankırılı çocuklar, lösemili arkadaşlarına destek için kermes düzenledi.

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Çankırılı çocuklar, lösemili arkadaşlarına destek için kermes düzenledi.

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde lösemili çocuklar yararına düzenlenen "İyilik Boncukları" isimli kermeste, meclis üyesi çocuklar ile ailelerinin yaptığı tespih, takı, mutfak önlüğü ve yiyecek gibi ürünler satıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bostan, programa katılan ve ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz de Çocuk Meclisinin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmanın örnek olduğuna işaret ederek "Kermes ile Çankırılılarda lösemili çocuklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmakta. Elde edilen gelir, lösemili çocuklar yararına kullanılacak." dedi.

Çocuk Meclisi üyelerinden 12 yaşındaki Hasan Yalçın ise kendilerini lösemili kardeşlerinin yerine koyduklarını anlatarak "Dünyadaki ve ülkemizdeki lösemili kardeşlerimizi Çankırı'dan selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Çankırı Belediye Başkan Vekili Hasan Kara, Başkan Yardımcısı Mehmet Hallaç, Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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