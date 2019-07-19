Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
1 saat önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların talepleri yerinde dinleyip, çözüm üretiyor.
Haliliye Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, mahalle gezilerinde vatandaşların talepleri yerinde dinleyip, çözüm üretiyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor. Haliliye'nin merkez mahallerinden olan Bamyasuyu Mahallesi'ni ziyaret eden Canpolat beraberindeki heyetle mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, gelen istek ve taleplerin çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi. Temizlik ve ilaçlama başta olmak üzere çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri de Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi