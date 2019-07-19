Son Dakika Haberleri: Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel Haber

Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların talepleri yerinde dinleyip, çözüm üretiyor.

Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerinde vatandaşların talepleri yerinde dinleyip, çözüm üretiyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle gezilerine devam ediyor. Haliliye'nin merkez mahallerinden olan Bamyasuyu Mahallesi'ni ziyaret eden Canpolat beraberindeki heyetle mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, gelen istek ve taleplerin çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi. Temizlik ve ilaçlama başta olmak üzere çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri de Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]