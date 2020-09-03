Çardak'ta orman yangını (2) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını incelemek için helikopterle bölgeye geldi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Bakan Pakdemirli'ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, yangının sürdüğü alan üzerindeki incelemesinin andından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangına müdahalenin hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Şu an Türkiye 'nin birçok noktasında yangınımız var. Maalesef hem Uşak 'ta hem Kastamonu 'da hem Sinop 'ta hem Taşköprü 'de hem Çubuk ' ta yangınlarla mücadele ediyoruz. Sinop Boyabat 'taki yangın kontrol altına alındı gibi gözüküyor. Uşak'taki yangın da belli bir noktaya geldi. Şu anda Kastamonu Taşköprü'de ve Çubuk'ta devam eden ciddi yangınlarımız var. Maalesef meteorolojik koşulların bu hafta için aleyhimize işleyeceğini söylemiştik. Nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız neredeyse çıra gibi. Allah'a şükür ki orman teşkilatımız günlük 40-45 yangınla mücadele ettiğimiz günler oldu. Allah'a şükür uzatmadan yangınları söndürmeyi başarıyoruz" dedi.'25 HEKTAR CİVARINDA BİR ALAN ETKİLENMİŞ GÖZÜKÜYOR'Çardak ilçesindeki yangına ilişkin bilgiler veren Bakan Pakdemirli, "Buradaki yangında 49 arazöz, 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı 7 helikopter, 5 dozer 8 de yolda dozerimiz var. 150 personelimizle bu Yangına müdahale ediyoruz. Havadan gördüğümüz kadarıyla bu yangın büyük bir yangın değil. Kontrol altına alamayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını cevrelememiz gerekiyor. Ek gelen takviye araçlarla birlikte inşallah gece ilerleyen saatlerde yangını çevrelersek tamamen kontrol altına aldık diyebileceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Ateş ağırlığı alanın merkezinde. Onun haricinde ateşte çok önemli bir sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor. Yangınla ilgili çok deneyimli bir ekip burada. Çok hızlı bir şekilde burayı da hallederiz" diye konuştu.'KASITLA İLGİLİ ARTIŞLARIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'Yangınlardaki sabotaj iddialarına ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Bakan Pakdemirli, "Yangınlar meteorolojik şartlardan dolayı çok artmış olmakla beraber, kasıtla ilgili artışların olduğunu teşkilat olarak düşünüyoruz. Bu konu çok yönlü olarak valiliklerimizce sorgulanıyor. Bunlarla ilgili zaten bulgular oldukça valiliklerimiz basın ve medyayla paylaşıyor" dedi.'BİZİ AŞIRI ZORLAYACAK BİR YANGIN DEĞİL'

Çardak'ta devam eden yangının büyük bir yangın olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Yangın bir kanyon da hapsolmuş durumda orada enerji yüksek. Büyüklük itibariyle büyük bir yangın değil. Çok daha büyük yangınlarla mücadele ettiğimiz oluyor. Sadece önemli olan bunu tutmak. Etrafını çevirmek ve alevlerin kaçmamasını sağlamak. Arazi koşulları itibariyle bizi aşırı zorlayacak bir yangın değil. Çünkü yangının etrafında ciddi yollarımız var. Açılması gereken ek yollar da dozerler vasıtasıyla açılacak. Yangının gereği yapılacak" dedi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,