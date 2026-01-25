Carney'den Kanada Üretimine Destek Çağrısı - Son Dakika
Carney'den Kanada Üretimine Destek Çağrısı

25.01.2026 10:00
Başbakan Carney, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı Kanada malı alınmasını önerdi.

OTTAWA, 25 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehdidine karşılık "Kanada malı satın alın" ve "Kanada malı üretin" çağrısında bulundu.

Carney, diğer ülkelerin ekonomik tehditlerine karşı koymak için Kanada malı satın alınması ve üretilmesi konusunda sosyal medya hesabından önceden kaydedilmiş bir video yayımladı.

Başbakan, "Ekonomimiz yurt dışından gelen tehditlerle karşı karşıya olduğundan Kanadalılar seçimini yaptı: kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak" dedi.

ABD'nin adını vermeden yaptığı açıklamada Carney, "Diğer ülkelerin yaptıklarını kontrol edemeyiz. En iyi müşterimiz kendimiz olabiliriz. Kanadalı ürünleri satın alacağız. Kanadalı ürünler üreteceğiz" dedi.

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada Kanada'dan gelecek ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Kaynak: Xinhua

