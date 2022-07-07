Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

07.07.2022 17:38
Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da başka bir otomobile çarptı.

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobiller su kanalına devrildi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorum- Kırıkkale kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje ve aynı yöne giden M.B. kontrolündeki 06 CBH 912 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobiller su kanalına devrildi. Otomobillerde bulunan Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B., Z.E.B. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


YORUMLAR
500
Yahşihan Belediyesinde en düşük personel maaşı 6 bin lira oldu Yahşihan Belediyesinde en düşük personel maaşı 6 bin lira oldu Yahşihan'da fişek ve kapsül üretim tesisi kurulacak Yahşihan'da fişek ve kapsül üretim tesisi kurulacak
Kaynak: DHA

Kırıkkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement