Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı

31.03.2022 17:13
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı

DENİZLİ'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götüren ve çevredekilerin yakalayıp, polisin gözaltına aldığı sürücü Mahir Köse (42) tutuklandı.

DENİZLİ'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memuru Ezgi Gönül'ü otomobilinin kaputu üzerinde 200 metre götüren ve çevredekilerin yakalayıp, polisin gözaltına aldığı sürücü Mahir Köse (42) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, dün, Pamukkale ilçesi Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı. Denetimde, tedirgin davranışları nedeniyle Mahir Köse'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan Mahir Köse polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

EHLİYETİ YOKMUŞÇevredekiler, önünü keserek Mahir Köse'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir Köse'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir Köse, gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan daha önce sürücü belgesine el koyulan Mahir Köse, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığını, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Köse, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis Memuru, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement