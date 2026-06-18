CarrefourSA Ar-Ge Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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CarrefourSA Ar-Ge Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

CarrefourSA Ar-Ge Merkezi\'nin Açılışını Gerçekleştirdi
18.06.2026 13:57
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Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezini faaliyete geçirdi. Şirketin teknoloji odaklı dönüşümünü kurumsallaştırmayı hedefleyen merkez, inovasyon kapasitesini artırmaya, nitelikli istihdam sağlamaya ve sektörün gelişimini hızlandıracak teknolojiler üretmeye odaklanacak.

CarrefourSA, 77 ilde 1250’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; dijital dönüşüm yatırımlarına yenisini ekleyerek, CarrefourSA Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

"Uzun Vadeli Bakış Açımızın Somut Yansıması"

Açılışta konuşan CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "İş süreçlerimize ve müşterilerimize değer katacak çözümleri geliştirerek yetkinliğimizi sürekli güçlendiriyoruz. Ar-Ge Merkezimiz ile dijital gücümüzü çok daha ileriye taşıyacağız. Bu merkez, artık bizim için otonom çözümlerden kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine kadar dijital dönüşüm yolculuğumuzun kalbi ve pusulası olacak. Müşterilerimize daha hızlı ve değerli bir deneyim sunmaya yönelik çalışmalarımız, Ar-Ge merkezimiz ile gelişmeye devam edecek.” dedi. Geliştirilen çözümlerin tüm ekosisteme fayda sağlayacağını belirten Kartallıoğlu şöyle devam etti: "28 araştırmacımızla birlikte 5 üniversite ve 18 farklı firmayla omuz omuza çalışıyoruz. 11 bilimsel yayın, 7 patent başvurusu ve 7 endüstriyel tasarım tesciliyle bu merkezin ürettiği değer somut rakamlara dönüşüyor. 2025 yılında 49, 2026'nın yalnızca ilk altı ayında 20 yapay zeka destekli projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönem için Akıllı Raf Yönetimi, Tedarik Zinciri Akıllı Rota Planlama, Engelsiz E-Ticaret ve CRM Agent gibi heyecan verici projelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” 

CarrefourSA Ar-Ge Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Perakende Teknolojilerinde 70’e Yakın Proje Hayata Geçirildi

CarrefourSA Ar-Ge Merkezi, bugüne kadar 70’e yakın ileri teknoloji ve yapay zeka projesini başarıyla tamamlayarak canlı kullanıma alırken; operasyonel süreçlerin tamamını da dijital altyapıyla entegre etti. Bu kapsamda hayata geçirilen Retail AI, finans süreçlerini otomatize eden Finans Chatbot, bayilik portalı Smart Partner, E-Ticaret Rota Optimizasyonu, Trend Analizi, Yodadesk ve Alista Müşteri Agent gibi büyük ölçekli uygulamalar perakende zincirinin her aşamasında aktif olarak kullanılıyor. Merkez bünyesinde ayrıca, TÜBİTAK destekli Akıllı Teslimat İletişim Projesi'nin yanı sıra perakende teknolojilerine yön verecek Promosyon ve Tahminleme, Akıllı Ürün Kurtarma ve Atık Platformu, Akıllı Görüntü İşleme Meyve Sebze ve Görüntülerden Yemek Tanıma gibi sektörü geleceğe taşıyacak yenilikçi çalışmaların yürütülmesine de devam ediliyor.

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