Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" oyununu sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Arkadaşım Bilgisayar' oyununu sahneledi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" oyununu sahneledi

6 saat önce

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" çocuk tiyatro oyununu sahneye koydu.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu,

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Arkadaşım Bilgisayar" çocuk tiyatro oyununu sahneye koydu.

Bülent Kanvas'ın yazdığı, Çarşamba Belediyesi tiyatro eğitmeni Haydar Kavrap'ın yönettiği, Alperen Yanık, Kadir Temiz, Tutku Demirelli, Sadık Duraman, Duygu Okur, Onur Bahçıvanoğlu, Doğuş Balaban ve Celal Sefa Karlı'nın oynadığı oyun, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk oyununu Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Kocatepe İlkokulu öğrencileri izledi.

Oyunda bilgisayar ve internetin faydaları ile zararları anlatılıyor.

Bilgisayar, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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