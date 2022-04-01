Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika
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Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

01.04.2022 17:44
Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayında tiyatro oyunları, konserler ve konferanslarla vatandaşlarla buluşacaklarını bildirdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayında tiyatro oyunları, konserler ve konferanslarla vatandaşlarla buluşacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Çarşamba'da 11 ayın sultanı ramazan" sloganıyla tiyatro oyunları, konserler, konferans ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelineceği belirtildi.

İlk programın 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Abdullah Paşa Meydanı'nda olacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Palyaço, yüz boyama, Karagöz ve Hacivat, çocuk oyunu, yarışma ve meddah ile başlayacak program, 21.30'da halk oyunları, 22.00'de halk müziği konseri ile devam edecek. 15 Nisan Cuma günü etkinlik ekibinin yanı sıra eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, Çarşambalılarla buluşacak. 23 Nisan coşkusu da Çarşamba'da dolu dolu kutlanacak. Etkinlik ekibinin yarışma, çocuk oyunları gibi gösterilerinin yanı sıra illüzyonist, çocuk halk oyunları ekibi ve çocuk korosu gösterilerini sergileyecek. Ramazanın son programı da yine Abdullah Paşa Meydanı'nda 20.30'da çocuk etkinlik ekibi ile başlayacak. 21.30'da semazen gösterisi, 22.00'de Mehmet Kemiksiz'in tasavvuf müziği konseri vatandaşlarla buluşacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, on bir ayın sultanı ramazana kavuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mukaddes ayda biz de hemşehrilerimizle bir araya gelmek, ramazanın huzurunu, manevi havasını birlikte yaşamak istedik. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz ramazan, sevdiklerimizle bir araya gelemedik, birlikte iftar yapamadık, ramazan ayımızı evlerimizde geçirdik. Bu yıl çok değerli isimleri Çarşamba'mızda ağırlayacağız. Ramazan ayımız ilçemizde dolu dolu geçecek. Çocuklarımız yarışmalar, oyunlar, Karagöz ve Hacivat, meddah ve daha birçok gösteriyle gülüp eğlenecek. Tüm hemşehrilerimizi ramazan etkinliklerine bekliyoruz."

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Halit Doğan, Tiyatro, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika


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