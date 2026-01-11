Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karakulak Mahallesi'nde B.Ş. (77) idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
