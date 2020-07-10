CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:19 Kaynak: AA
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