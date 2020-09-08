Casper'dan her ihtiyaca yönelik bilgisayar çözümleri

Casper, her ihtiyaca ve bütçeye göre özelleştirilebilecek bilgisayar çözümleri sunarken, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Casper açıklamasına göre, üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların ve öğrencilerin başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı gelişiyor. Bu anlamda iş ve eğitim hayatının sorunsuz sürmesi, satın alma kararlarını da etkiliyor. Artan ihtiyaç ve talep karşısında seçenekler artarken, bilgisayar alırken nelere dikkat edilmesi konusu da pek çok kullanıcı tarafından tartışılıyor. İhtiyaç listelerinde önemli bir konu haline gelen bilgisayar seçimi ile ilgili araştırılıyor, danışılıyor ve en uygun bilgisayar satın almaya çalışılıyor.

Bilgisayar almadan önce kullanım amacını gözden geçirmek gerekiyor. İş, uzaktan eğitim, oyun ve performans gibi birçok farklı ihtiyaca göre değişen bilgisayar donanımlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Taşınabilirlik, mobilite ve ergonomik ihtiyacı, laptop seçimine yönlendiriyor. Daha profesyonel, güçlü donanım tercih edenler ve oyuncular masaüstü veya performans laptoplarına yöneliyor.

Bilgisayarların kullanım amacına göre ihtiyaç duyulan programları destekleyecek işlemci ve RAM'a sahip olması önemli. Meslek gruplarına göre değişkenlik gösteren programlara göre Core serisi işlemciler, 8GB ve üstü RAM tercih edilebilir. Yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan video ve ses düzenleme, oyun oynama gibi faaliyetler yapılacaksa son nesil bir işlemci kullanılması, hız açısından tatmin edici sonuçlar doğurur.

Mimar ve tasarımcılar gibi meslek grupları için yeni nesil işlemciler ve yüksek RAM tercih edilme. Casper Nirvana Serisi, oyun ve performans bilgisayarları Excalibur, ihtiyaca ve kullanım alanında göre işlemci, RAM, SSD seçenekleri ile konfigüre edilebilir, kişiye özel bilgisayar oluşturulabilir.

Taşınabilirlik için küçük ekran boyutuna sahip modeller

Taşınabilirliğe önem veriliyorsa küçük ekran boyutuna sahip modeller tercih edilebilir. Ekran boyutları 14 inçten küçük olan laptoplar kullanıcısına taşınabilirlik ve kolay kullanım imkanı sunar. Günlük kullanım için laptop almak isteyen kullanıcılar için 15-16 inç, oyun oynayan veya tasarımcılar için ise 17 inç düzeyindeki notebook modelleri ideal olacak. Masaüstü bilgisayarlar için monitör alınacaksa boyuttan çok, diğer teknik özellikler ön plana çıkıyor. Genellikle 19-27 inç arasında olan monitörler; IPS panel, 1 ms'ye kadar gecikme süresi, yüksek Hz yenileme hızı ve güncel bağlantı destekleri ile öne çıkıyor.

Ekranın büyüklüğü kadar çözünürlüğü de önem taşıyor. Orta ve büyük ekranlarda genelde Full HD çözünürlük sunulurken, 14 inçten ufak cihazlarda daha çok 1366 x 768 çözünürlük kullanılıyor. Grafik tasarımıyla uğraşan, video düzenlemeleri yapan ve oyun oynamayı seven kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü ekranları tercih ediyor.

Bilgisayarın taşınabilirliği, ergonomisi ve hafifliği de önem taşıyor. Eğer mobil ortamda olup dizüstü bilgisayar sürekli kullanıcı yanında taşınacaksa olabildiğince ince ve hafif modelleri tercih etmek gerekiyor.

Bilgisayar ile mobilite olabilmek için pil ömrü de önem taşır. Hafifliği ve uzun pil ömürleriyle ön plana çıkan Casper Nirvana C350 ve X400 bu konuda uygun alternatifler sunuyor.

Masaüstü bilgisayar çeşitlerinden laptoplara, ofis bilgisayarından oyun bilgisayarına ihtiyaca uygun birçok seçeneğe www.casper.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.