Çatak'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çatak'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı

Çatak\'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı
05.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaray karayolunda 6 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen bir programla anıldı.

Bahçesaray karayolunda 6 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen bir programla anıldı.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin 6. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman, aradan geçen yıllara rağmen acıların ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. İlçe Müftüsü Hamza Taşkulak tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi. Okunan duaların ardından cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anma programı, Çatak Öğretmenevi'nde şehit yakınları onuruna verilen yemek programının ardından sona erdi.

Programa Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, MHP İlçe Başkanı İlhan Özbek, jandarma personeli, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçesaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatak'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:54:58. #7.11#
SON DAKİKA: Çatak'ta çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.