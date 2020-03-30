Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Çatalzeytin ilçesine bağlı Canlar köyü Aşağı Mahalle'de Ayşe Yılmaz'a ait ev, çıkan yangında tamamen yandı.
Çatalzeytin ilçesine bağlı Canlar köyü Aşağı Mahalle'de Ayşe Yılmaz'a ait ev, çıkan yangında tamamen yandı.
Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ev sahibi Yılmaz'ın ise iki gün önce köye geldiği tespit edildi. Yangın anında evde bulunan Ayşe Yılmaz kurtarıldı.
Olaya müdahale eden Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt itfaiyeleri soğutma çalışmasını sürdürüyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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