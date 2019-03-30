Çatı Katında Çıkan Yangın Binadakilere Korku Dolu Anlar Yaşattı
25 dakika önce
Çaycuma Ilçesi'nin Karapınar Beldesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Çaycuma
Ilçesi'nin Karapınar
Beldesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgilere göre Karapınar Beldesi Torlaklar mahallesinde 3 katlı binada Zeki Dernek'in oturduğu çatı katında çıkan yangın binadakilere korku dolu anlar yaşattı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Karapınar itfaiyesine takviye yardım olarak Çaycuma ve Saltukova
itfaiye ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Itfaiye ekipleri yangının sebebini araştırmaya başladı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:29 Kaynak: İHA
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