- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı - Son Dakika

- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı tamiratı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı tamiratı yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Olay, Sofuhane Mahallesi Rüştü Ergen Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapan S.A. bastığı zeminin çökmesi sonucu beton zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan S.A. çatıdan indirilerek ambulansa taşındı. S.A. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı
- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı
- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı
- Çatı tamir ederken düşerek yaralandı

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Çatı tamir ederken düşerek yaralandı - Son Dakika

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