Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu! - Son Dakika
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Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu!

Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu!
06.06.2026 23:22
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Son dönemde yapımcılığını üstlendiği "Çatlı" filmiyle sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren ve farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla dikkat çeken başarılı iş insanı Seyfi Şahin, vizyonunu Hollywood’a taşıyor. Şahin, Avrupa merkezli olarak kurduğu yeni yapım şirketi "Open the Door" ile uluslararası arenada ses getirecek dev projelere imza atmaya başladı.

Şirketin ilk büyük adımı, dünya sinemasının efsanevi ismi Martin Scorsese ile gerçekleştirilen ortaklık oldu. Seyfi Şahin ve Martin Scorsese’nin ortak yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllü usta yönetmen Bahman Ghobadi’nin oturduğu "Trees" filmi için geri sayım başladı.

Başrollerde Eva Green ve Murat Yıldırım

Küresel çapta büyük merak uyandıran "Trees" filminin başrollerini, Hollywood’un ünlü yıldızı Eva Green ve Türkiye'nin sevilen, başarılı oyuncularından Murat Yıldırım paylaşıyor. Çekimleri tamamlanan ve post-prodüksiyon aşamasında olan film, dünya prömiyerini dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor. Venedik’teki gösteriminin ardından filmin, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu!

Open the Door: Sanat Sinemasının Küresel Kapısı

Seyfi Şahin, sahibi olduğu "Open the Door" yapım şirketi aracılığıyla Türk girişimciliğini dünya sinema endüstrisiyle entegre etmeyi hedefliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde özellikle yüksek kaliteli sanat filmlerine ve küresel vizyon odaklı, uluslararası festivalleri hedefleyen projelere ağırlık verecek.

Seyfi Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Open the Door olarak amacımız, sadece yerel değil, evrensel hikayeleri dünya izleyicisiyle buluşturmak. Martin Scorsese gibi bir efsane ile aynı projede yer almak ve 'Trees' filmini Venedik Film Festivali sahnesine taşımak, şirketimizin uluslararası vizyonunun en somut göstergesidir," ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Sinema Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatlı’ Filminin Yapımcısı Seyfi Şahin’den Hollywood Atağı: Ortak Yapımcısı Olduğu ‘Trees’ Filmi Venedik Yolcusu! - Son Dakika
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