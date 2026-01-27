Çavdarhisar\'da Muhtarlar Toplantısı

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Murat Ak'ın başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Afşar Köyü'nde düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile ilgili daire amirleri katıldı. Toplantıda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve sosyal ihtiyaçları başta olmak üzere genel meseleler ele alındı.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Ak, iletilen konulara ilişkin yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA