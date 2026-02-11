Çavuşçu Gölü Suya Kavuştu - Son Dakika
Çavuşçu Gölü Suya Kavuştu

11.02.2026 10:33
Ilgın'daki Çavuşçu Gölü, son yağmurlar sonrası 3 milyon metreküp su tutmaya başladı.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan kuş cenneti olarak bilinen Çavuşçu Gölü, son yağışlar sonrası yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, "Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu" dedi.

Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor. Doğanhisar ve Bulcuk çayları ile Çiğil Deresi ile beslenen, derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü'nde 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, geçen yaz aylarında bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise geçen yıl ekim ayında daha önce çekilen kuşların fotoğraflarını kuruyan gölün bulunduğu alanda sergileyerek kuraklığa dikkat çekmeye çalıştı.

3 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ

Göl, son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, "Gölümüz su tutmaya başladı ve çok sevinçliyiz. Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu. Göçmen kuşlarımız da yavaş yavaş bundan sonra gelecekler, hatta benim yaptığım gözlemlerde birçok ördek çeşidi şu anda gölümüzdeler, çok sevinçliyiz. Ilgın halkı olarak, kuş fotoğrafçıları ve doğasever olarak bundan çok mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: DHA

