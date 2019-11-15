Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır' - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır"
6 saat önce
Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'ne katıldı.
(1)
Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi