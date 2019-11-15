Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır"

6 saat önce

Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'ne katıldı.

Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi'ne katıldı.

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Çavuşoğlu: Her doktor hastasına en iyisini sunmaya çalışır

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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