Çavuşoğlu - Radman görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştü.