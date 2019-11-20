Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Radman görüşmesi
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Çavuşoğlu - Radman görüşmesi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştü.

Çavuşoğlu - Radman görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:27 Kaynak: AA
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