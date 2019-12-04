Çay'da engellilere akülü araç hediye edildi
6 saat önce
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye etti.
Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Atlı, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, daha rahat bir ortamda özgürce yaşayabilmelerini sağlamak hepimizin görevidir. İnşallah, hediye ettiğimiz akülü araçlar engelli kardeşlerimizin bir nebzede olsun hayatlarını kolaylaştırır." dedi
Akülü araçlarını teslim alan engellilerde Başkan Atlı'ya teşekkür etti.
Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi