Son Dakika Haberleri: Çay'da engellilere akülü araç hediye edildi
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Çay'da engellilere akülü araç hediye edildi

6 saat önce

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye etti.

Çay'da engellilere akülü araç hediye edildi, System.String[]

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ihtiyaç sahibi 5 engelliye akülü araç hediye etti.

Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Atlı, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, daha rahat bir ortamda özgürce yaşayabilmelerini sağlamak hepimizin görevidir. İnşallah, hediye ettiğimiz akülü araçlar engelli kardeşlerimizin bir nebzede olsun hayatlarını kolaylaştırır." dedi

Akülü araçlarını teslim alan engellilerde Başkan Atlı'ya teşekkür etti.

Hüseyin Atlı, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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