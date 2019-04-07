Çaya Düşen Koyunu Öğretmen Kurtardı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, çaya düşen bir koyunu çay kenarında piknik yapan öğretmen kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, çaya düşen bir koyunu çay kenarında piknik yapan öğretmen kurtardı.



32 yaşındaki öğretmen Ali Kürtül, piknik yapmak için ilçeye bağlı Tanır Mahallesi kırsalındaki Hurman Çayı kenarına gitti.



Piknik yaparken, yaklaşık bir metre derinlikte suyun aktığı çayda bir koyunun sürüklendiğini gören Kürtül, hayvanı kurtarmak için soğuk suya girdi.



Kürtül, uzun uğraş sonucu hayvanı sudan çıkarmayı başardı.



Bu arada, öğretmenin kurtarma çalışmalarını bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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