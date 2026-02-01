Çayırova\'da Metal Tesisinde Yangın

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde metal işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürdü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki metal işleme tesisinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.