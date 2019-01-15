Çaykara'da Orman Yangını
2 saat önce
Çaykara'da orman yangını Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyorTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde yaklaşık bir saat once ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı.
Çaykara
'da orman yangını
Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor
TRABZON - Trabzon
'un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde yaklaşık bir saat once ormanlık alanda çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayıldı. Ahır olarak kullanılan boş bir evde çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeye yol olmadığı için itfaiye araçların yangına müdahale edemiyor. Yangının evlerin bulunduğu bölgeye sıçrama tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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