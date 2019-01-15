Son Dakika Haberleri: Çaykara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çaykara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2 dakika önce

Çaykara'da orman yangını kontrol altına alındıTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çaykara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Çaykara'da orman yangını kontrol altına alındı

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Işıklı mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, bu akşam ilçelerinin Işıklı mahallesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Korkulanın önüne geçtik. Yerleşim yerlerine sıçramadan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Şuan için tehlike geçti. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

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