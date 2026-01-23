Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından tam sahada maç yaptı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarınki çalışmayla tamamlayacak.
Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
