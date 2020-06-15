Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Radyospor'a konuştu ve Galatasaray hakkında sözler kullandı.



Hasan Kartal, Galatasaray galibiyeti hakkında "Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada takımımız iyi çalıştı. Bu süreci hocamız ve takımımız çok iyi değerlendirdi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada Galatasaray'dan 3 puan almak bizim için çok önemliydi, bu hafta da kazanmamız çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.



OĞULCAN, GALATASARAY'A GİDECEK Mİ?



Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ve dün akşamki maça yedek başlayan Oğulcan Çağlayan hakkında Kartal, "Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray maçına yedek başlamasının nedeni hocamızın takdiri, Galatasaray iddialarıyla ilgisi yok. Zaten Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz. Sözleşmedeki opsiyonun detaylarını yöneticilerimiz biliyor. Ünal Hocamız, Oğulcan'ın takımda kalmasını isterse opsiyonu kullanacağız" dedi.



'BENCE HAKEM İYİ MAÇ ÇIKARDI'



Galatasaray'ın eleştirdiği hakem Yaşar Kemal Uğurlu için değerlendirmelerde bulunan Hasan Kartal, "Geçtiğimiz sezon Rizespor-Galatasaray maçı sonrasındaki açıklamalarımdan dolayı pişman değilim. Geçen sezon Rizespor-Galatasaray maçını yöneten hakem, hakem değildi, zaten görevi bıraktı da... Dünkü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili yorumum ise bariz hatalar yaptığını gözlemleyemedim, iyi bir maç çıkardı" sözlerinde bulundu.



Sarı kırmızılı takımı eleştiren Çaykur Rizespor Başkanı, sözlerini şöyle devam etti;



'G.SARAY, VEDAT TRANSFERİNDE YANLIŞ YOL İZLEDİ'



"Galatasaray'daki yönetici arkadaşlar, Vedat Muriç'in transferi konusunda yanlış bir yol izlediler. O dönem kulübümüzden önce Vedat'la irtibata geçtiler. Bu da etik olmadı. Vedat'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasında en önemli etken Fenerbahçe'nin bizimle anlaşmasıydı. Sosyal medya adresim Instagram'a bakıyorum; 1300 civarında Galatasararaylı arkadaş küfür etmiş. Cahil çocuklar, hiçbirisini sallamıyorum, hepsi çocuk dava da açmayacağım."



'HEPİMİZ KORONA VİRÜS TESTİNDEN GEÇTİK'



"Maç sonundaki fotoğrafa eleştiriler geldi. İnsan ölümden bile korkmuyor o sevinç anında. Yöneticilerimizin tamamı koronavirüs testinden geçmişlerdi, oyuncu ve teknik heyetteki arkadaşlarımız da testten geçmişti fakat dikkat etmemiz lazımdı. Futbolcu, ve teknik heyet ve personelimizin koronavirüs test ücretleri TFF tarafından karşılanmıyor, Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılıyor."



