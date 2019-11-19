Çaykur Rizespor'da sakat oyuncular düşündürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacakları maç öncesinde takımda bazı oyuncuların sakatlıklarla uğraştığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanan milli takım oyuncuları, teknik heyeti ve idarecilerini tebrik etti.

Milli takım aralarında yaşanan uzun yolculukların bazı takımları olumsuz etkilediğini bunlardan birinin de Çaykur Rizespor olduğuna değinen Kartal, "Uzun yolculuklar ve antrenman değişiklikleri nedeniyle maçlarda sakatlıklar oluyor. Yine sakatlarımız var. Elimizdeki oyuncularla Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Puan ve puanlar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah hedeflerimizi tuttururuz." dedi.

Kaleci Gökhan Akkan'ın henüz takıma katılmadığını vurgulayan Kartal, "Gökhan ve doktorlarımız ile konuşuyoruz. Maç saatine kadar bekleyeceğiz. Oynama ihtimali varsa Gökhan ile başlayacağız ama yoksa Zafer ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaleci Gökhan Akkan dışında da sakatlıkların olduğuna vurgu yapan Kartal, "Vetrih ile milli takımda görüştük ve sakatlığı var. milli takımdan döndükten sonra kontrollerini yaptıracağız. oğuz Kağan Güçtekin'in de sakatlığı var. Milli takımdan geri çağırdık. İzin aldık ve tedavisi oluyor. Boldrin'de de sorun var. Çalışmalar devam ediyor. Sanki biraz sorun olacak gibi görünüyor. Takım içerisindeki oyuncularla sahaya kim çıkarsa çıksın sahaya 11 kişi çıkacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır." dedi.

Sezon başından itibaren sakatlıkların çokluğuna dikkat çeken Kartal, "Elbette bazı noktalarda eksiklerimiz var. Hepsinin farkındayız. Şu anda yapmamız gereken maç maç düşünüp alabildiğimi kadar puan toplamak. İkinci yarıya eksik noktaları giderip daha güvenilir, mücadeleci bir sezon geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu