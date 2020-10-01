Çaykur Rizespor, Donsah ile imzaladı

Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımı Bologna'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Bologna'da forma giyen orta saha oyuncusu Ganalı Godfred Donsah ile resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, futbolcu kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.